«Чтоб не сглазили»: Хмельницкая показала молодого бойфренда и неприличный жест

Актриса Алена Хмельницкая отпраздновала годовщину знакомства с возлюбленным Александром Синюшиным. 49-летняя кинозвезда и бизнесмен, который моложе ее на 12 лет, счастливы в отношениях. Пара плюет на условности и критику. Возможно, этим объясняется не вполне приличный жест дамы на совместном кадре в Instagram. Она выложила в микроблог два редких снимка с бойфрендом, на одном из которых показала в камеру средний палец.

«Шесть лет как познакомились. Жизнь прекрасна и удивительна. Всегда верьте и никогда не бойтесь! За нас!» — подписала фото Хмельницкая.

Instagram @alxmel

Поклонники порадовались за экс-супругу режиссера Тиграна Кеосаяна и отметили, что она и Александр отлично подходят друг другу.

«Поздравляю! Сладкая парочка!»

«Ура! Так держать!»

«Какая прелесть! За вас!» — ответили фолловеры.

Instagram @alxmel

Однако жест актрисы пришелся по нраву не всем. Хмельницкой указали, что такое движение ее не красит. А отдельные пользователи приняли его на свой счет.

«Ну, а средний палец зачем, леди?»

«Такая красивая актриса и с факом»;

«Фото с пальцем оскорбительно. Можно его удалить?»

«Факью всем, кто любит умничать и давать ненужные советы»;

«Чтоб не сглазили, тоже так буду делать», — отреагировали в комментариях.

Алена Хмельницкая развелась с Тиграном Кеосаяном в 2014 году после 11 лет брака. Актриса подарила мужу двух дочерей: Александру и Ксению. После расставания они остались друзьями. Звезда экрана даже поддерживает приятельские отношения с новой избранницей экс-супруга — медиаменеджером Маргаритой Симоньян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Симоньян выложила видео танцев Кеосаяна с дочерью.