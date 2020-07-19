«Так выглядит счастье»: Симоньян выложила видео танцев Кеосаяна с дочерью

Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в Instagram идиллической картиной субботнего утра семьи. На видео которое выложила в сеть главный редактор телеканала RT, ее супруг — известный актер и кинорежиссер Тигран Кеосаян танцует в кабинете вместе с шестилетней дочерью Марьяной под песню группы «А’Студио». При этом папа еще подпевает, подбадривая девочку.

«Папино утро с дочей», — подписала ролик Симоньян.

Instagram @_m_simonyan_

Пользователи активно комментируют трогательную сцену и высказывают разочарование, что пара не показывает лица своих детей — на видео лицо Марьяны закрыто стикером.

«Так выглядит счастье».

«Какие классные! Папа позитивный с утра, бодрячком, Доча мотивирует».

«Отец сачкует!»

«Доча чувствует музыку и, похоже сама себе нравится», — умиляются фолловеры.

Как ранее писал 5-tv.ru, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе уже восемь лет. Кроме Марьяны, у них растут сын Баграт, которому шесть лет исполнится в сентябре, и семимесячная Маро. У Кеосаяна есть еще две дочери от первого брака.