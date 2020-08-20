Как не стать кредитным рабом? Основные «хитрые» схемы при выдаче займов

Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс рассказал, какие методы используют банки при навязывании клиентам невыгодных условий кредита.

По его словам, прежде всего, все банки используют схему, при которой увеличивают количество должников как минимум в два раза. Поскольку каждый клиент обязан указать в анкете поручителя, то получается, что кредит выдается сразу двум лицам.

«На сегодняшний день, чтобы получить кредит, необходимо заложить своего соседа, друга, брата, свата, то есть поручителя. Поручители становятся „отбивным мясом“, которое банки применяют для того, чтобы закредитовать клиента, его соседа, друга и всех остальных», — сказал Власс во время совместной пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН под названием «Как не попасть в кредитное рабство?».

Как передает «Экономика сегодня», он также сообщил, что данный метод является очень действенным, так как если заемщик отказывается добавлять поручителя, то ему просто-напросто отказывают в выдаче кредита.

Кроме того, омбудсмен обратил внимание на привлекательные рекламные лозунги, которые используют банки, обещая выгодные условия и проценты. Он предупредил, что только во время оформления кредита клиенту могут сказать, что банк выдаст ему заем под проценты, значительно превышающие указанные в рекламе.

«Я не знаю никого, кто бы получил кредиты по заявленным в рекламе и на сайтах банковским ставкам», — сказал Власс, отметив, что можно спорить сколько угодно, но итог будет всегда один — банк откажет клиенту в кредите.

По его словам, такая нелояльная практика существует потому, что кредитные организации предлагают односторонние условия вместо договорных. Без изменения законодательства, считает Власс, никаких подвижек в этом смысле не предвидится. При текущей нормативной базе банки нельзя заставить выполнить условия, заявленные в рекламе, так как они всегда могут сослаться на отказ службы безопасности выдать кредит.

«Необходимо изменить законодательство и применить такие методы, какие существуют в метрополитене или на железной дороге. При покупке билета реализуется соглашение с публичной офертой, т. е. речь идет о договоре на определенных, оговоренных условиях, а не на тех, которые сегодня предлагают банки», — считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне получат возможность исправить свою кредитную историю.