Евросоюз согласовал санкции против тех, применял насилие во время митингов в Белоруссии

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Главы стран ЕС также отказались признать результаты президентских выборов, но заявили что страна должна сама выбрать свой путь.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Лидеры стран Евросоюза согласовали санкции против тех, применял насилие во время митингов в Белоруссии. Тем временем в Минске силовики сегодня не пустили на работу журналистов Белтелерадиокомпании и артистов Национального театра, которые поддержали оппозицию. Стянули ОМОН и к проходным бастующего Минского тракторного завода. В МВД сообщили о задержании двух человек. Хотя до этого целую неделю правоохранители, принципиально, не вмешивались в акции протестов.

Сегодня на Совете Безопасности Александр Лукашенко заявил — действия оппозиции финансируют западные страны. И Минск готов дать отпор вмешательству извне.

И сегодня с новым обращением выступила Светлана Тихановская. На этот раз представитель оппозиции обратилась к западным странам и говорила уже не на белорусском или русском, а на английском языке

События в Белоруссии сегодня в режиме видеоконференции обсудили лидеры стран ЕС. Они отказались признать результаты президентских выборов, но заявили что страна должна сама выбрать свой путь.

Владимир Путин поддерживает контакты с Александром Лукашенко. Это подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что белорусы для россиян — братский народ. Однако, подчеркнул — все, что происходит в Белоруссии — внутреннее дело этой страны. И ситуация там должна оставаться в рамках правового поля.

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