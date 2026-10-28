В Минобрнауки указали на обучение РФ студентов из Африки для развития континента

Могилевский: Россия обучает студентов из Африки для развития континента

Россия обучает студентов из Африки прежде всего для развития их стран и не ставит целью удерживать наиболее перспективных выпускников на своей территории. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский на третьем саммите и экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».

По его словам, в африканских государствах работают филиалы крупных российских компаний, которые участвуют в развитии местной экономики. Для таких предприятий требуются квалифицированные специалисты, соответствующие их профессиональным требованиям.

«Мы не достаем с африканского континента, как пылесосом, лучшие умы для того, чтобы оставить их здесь. Мы их здесь учим и предлагаем им вернуться на родину», — сказал Могилевский на сессии «Векторы развития образовательного партнерства России и Африки».

Замглавы Минобрнауки подчеркнул, что подготовка африканских специалистов рассматривается не как инструмент развития российской экономики, а как часть сотрудничества с зарубежными государствами.

Ведомство также планирует существенно увеличить количество студентов, обучающихся в филиалах российских вузов на территории Африки. По словам Могилевского, показатель хотят довести с нынешних трех до 15 тысяч человек. Одновременно планируется расширять перечень образовательных направлений.

В качестве одного из примеров он привел Каир, где уже работают филиалы российских университетов. В частности, там открыты подразделения Казанского федерального университета и Санкт-Петербургского государственного университета, где сейчас реализуются программы медицинского образования.

Могилевский отметил, что для этих образовательных проектов при участии частного инвестора были построены два новых кампуса. Средняя площадь каждого составляет около 100 тысяч квадратных метров.

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