В России увеличат темпы расселения аварийного жилья

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Премьер-министр на заседании правительства рассказал о дополнительных мерах, которые позволят улучшить жилищные условия россиян.

Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий; 5-tv.ru

Темпы расселения аварийного жилья хорошие, но нужны дополнительные меры. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Глава кабмина отметил, что с прошлого года в России расселено почти полтора миллиона квадратных метров аварийного жилья. Условия улучшили уже более восьми с половиной тысяч человек. Однако, президент поручил ускорить работу. И это будет учтено при формировании бюджета на ближайшие три года.

Премьер также сообщил о дополнительной помощи людям, потерявшим работу во время пандемии.

«Это действительно сложная жизненная ситуация, в которой поддержка государства просто необходима. Важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы. Правительство направит почти три миллиарда на их переобучение», — рассказал Мишустин.

Соответствующее распоряжение уже подписано. Ожидается, что получить более востребованную профессию или дополнительное образование смогут свыше ста тысяч человек.

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