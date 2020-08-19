В России увеличат темпы расселения аварийного жилья
Премьер-министр на заседании правительства рассказал о дополнительных мерах, которые позволят улучшить жилищные условия россиян.
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Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий; 5-tv.ru
Темпы расселения аварийного жилья хорошие, но нужны дополнительные меры. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Глава кабмина отметил, что с прошлого года в России расселено почти полтора миллиона квадратных метров аварийного жилья. Условия улучшили уже более восьми с половиной тысяч человек. Однако, президент поручил ускорить работу. И это будет учтено при формировании бюджета на ближайшие три года.
Премьер также сообщил о дополнительной помощи людям, потерявшим работу во время пандемии.
«Это действительно сложная жизненная ситуация, в которой поддержка государства просто необходима. Важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы. Правительство направит почти три миллиарда на их переобучение», — рассказал Мишустин.
Соответствующее распоряжение уже подписано. Ожидается, что получить более востребованную профессию или дополнительное образование смогут свыше ста тысяч человек.
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