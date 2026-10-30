«Она терпит»: Боня призналась, что воспитывает Анджелину с помощью ремня

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 19 0

Однажды такие методы даже оставили синяки на теле дочери.

Как Боня наказывает Анджелину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Боня призналась, что бьет Анджелину ремнем в воспитательных целях

Телеведущая и блогер Виктория Боня иногда использует физические наказания в воспитании 14-летней дочери Анджелины. Об этом знаменитость сообщила в личном блоге.

По словам Бони, недавно ей пришлось взяться за ремень. Правда, в качестве орудия воспитания она выбрала дорогой аксессуар от Hermes. Телеведущая объяснила, что заранее предупреждает дочь о наказании и сообщает, сколько ударов та получит

«Я, когда ремня даю, я говорю: „Я тебя сейчас пять раз ударю, ложись“. Ей даже не больно. Она не плачет. Она терпит», — рассказала Виктория.

Иногда блогер прибегает и к другому способу воздействия — может накрутить дочери уши. Боня вспомнила, что однажды после такого наказания заметила у Анджелины синяк.

«Я, конечно, один раз ухо ей накрутила, смотрю, а там синяк. Зато ей помогает это», — поделилась телеведущая.

При этом Виктория признала, что с подобными методами воспитания, вероятно, пора заканчивать: Анджелина уже взрослеет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня отправила Анджелину учиться в обычную школу во Франции. До этого девочка почти два года училась удаленно. Телеведущая считала, что очные занятия помогут дочери лучше общаться со сверстниками и адаптироваться в обществе.

Сама Анджелина встретила перемены без особого энтузиазма и даже предупредила маму, что попросит забрать ее домой, если новая школа ей не понравится.

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