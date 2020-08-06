«Уже невеста!» — взрослый вид дочери Ани Лорак поразил фанатов
Певица отдыхает с девятилетней Софьей на курорте Греции.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @anilorak
Певица Ани Лорак нечасто делится с фолловерами подробностями личной жизни. Каждый снимок, особенно со своей любимицей — Соней, они встречают восторженно и тепло.
Певица на своей страничке в Instagram опубликовала свежее фото с 9-летней дочерью, созданный во время их совместного отдыха в солнечной Греции.
«Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми», — подписала снимок звездная мамочка.
Подписчики поспешили подметить, как повзрослела и расцвела дочь Лорак и Мурата Налчаджиоглу.
«Соня такая уже взрослая!»
«Красотка, вся в мать!»
«Уже невеста!» — писали фанаты.
Отдельно фолловеры отметили, как свежо и естественно выглядит сама певица, облаченная в простой серый комбинезон из дышащей ткани, и без косметики на лице.
Ранее 5-tv сообщал, что Ани Лорак шикует на вилле в Греции вместе с Филиппом Киркоровым
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