«Уже невеста!» — взрослый вид дочери Ани Лорак поразил фанатов

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Алиса Старжевская
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Певица отдыхает с девятилетней Софьей на курорте Греции.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак нечасто делится с фолловерами подробностями личной жизни. Каждый снимок, особенно со своей любимицей — Соней, они встречают восторженно и тепло.

Певица на своей страничке в Instagram опубликовала свежее фото с 9-летней дочерью, созданный во время их совместного отдыха в солнечной Греции.

«Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми», — подписала снимок звездная мамочка.

Instagram @anilorak

Подписчики поспешили подметить, как повзрослела и расцвела дочь Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

«Соня такая уже взрослая!»

«Красотка, вся в мать!»

«Уже невеста!» — писали фанаты.

Отдельно фолловеры отметили, как свежо и естественно выглядит сама певица, облаченная в простой серый комбинезон из дышащей ткани, и без косметики на лице.

Ранее 5-tv сообщал, что Ани Лорак шикует на вилле в Греции вместе с Филиппом Киркоровым

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