Обмани себя сам: зачем россияне покупают туры на закрытые направления?

Эфирная новость 24

Некоторые путешественники по сути кредитуют авиакомпании, покупая билеты в закрытые из-за пандемии страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

В России вырос спрос на закрытые авианаправления. Об этом сообщают «Известия».

Самые популярные полеты в Белоруссию, Армению и острова Бали. В Черногорию число проданных билетов на сентябрь–октябрь превысило число реализованных туров в уже открытую Турцию.

Ну, а треть туристов верят, что улететь в закрытые страны им удастся уже через неделю. По словам экспертов, таким образом россияне фактически кредитуют авиакомпании и рискуют остаться не только без перелета, но и без денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в мире набирают популярность туры «в никуда».

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