Стало известно, чем накануне занимался Навальный

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Марина Неруцких
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Блогеру стало плохо на борту самолета Томск — Москва. После госпитализации 44-летнего мужчину ввели в медикаментозную кому.

Стало известно, чем накануне занимался Навальный

Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru

5-tv.ru стало известно, чем накануне занимался Алексей Навальный, которому неожиданно стало плохо на борту самолета по дороге в Москву. Как рассказала Ксения Фадеева, встречавшаяся с блогером в Томске, Навальный 19 августа посещал село Кафтанчиково, где купался в реке Томи.

«У него такая традиция купаться в разных интересных местах», — рассказала Фадеева

Ранее в его инстаграм был опубликован снимок, на котором он стоит в компании с двумя жителями Томска — Ксенией Фадеевой и Андреем Фатеевым. В геолокации указан Томск, Томская область.

Instagram @navalny

Кроме того, выяснилось, что ранее у него было диспетическое расстройство, связанное с тем, что Навальный нерегулярно питался. Блогер на ходу съел что-то недоброкачественное. Навальный расценил это как небольшой дискомфорт, но за медицинской помощью не обращался. Это продолжалось  уже в течение 3-5 суток.

20 августа Алексей Навальный отправился из Томска в Москву. На борту самолета блогеру стало плохо. Экипаж принял решение совершить посадку в Омске. После приземления Навального срочно госпитализировали в токсикореанимацию, где мужчину подключили к ИВЛ. Позднее его ввели в медикаментозную кому.

Пока еще неполные анализы по токсикологии показали, что в его крови есть только кофеин. Больше никаких посторонних веществ найдено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стал известен приоритетный диагноз Навального.

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