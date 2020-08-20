Самбурская рассказала о комплексе «кривых» ног и прошлась на камеру

Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в Instagram о детском комплексе, который преследует ее всю жизнь. История началась, когда ей было лет 13, и подруга ее мамы сделала вслух комментарий по поводу ее внешности. Женщина заметила, что у девочки якобы есть целлюлит, хоть она и худенькая. Это произвело на Самбурскую неизгладимое впечатление, подпортившее ей восприятие собственной красоты.

«Неокрепший мозг на веки вечные поселяет во мне комплекс того, что целлюлит — это просто смерть, и ты не можешь жить полноценной жизнью, потому что это очень позорно, ведь у худеньких его быть не должно, а ты виновата, что у тебя есть! А потом примерно в том же возрасте я услышала от брата, что у меня кривые ноги! И все, я решила, что со стороны-то явно виднее. Знаете, мучаюсь очень, больше половины жизни, стараюсь все время встать как-то правильно, правильную длину платьев и сапог выбирать, заморачиваюсь!» — пожаловалась Самбурская.

Instagram @samburskaya

По ее словам, она до сих пор получает периодически комментарии насчет ног от знакомых. Сейчас на эти реплики девушка реагирует ответной критикой. Всего этого можно было бы избежать, будь взрослые в свое время внимательнее к тому, что говорят про детей в их присутствии.

«Все это я к чему… думайте, что говорите детям! Одно неверное слово касаемо внешности может преследовать всю жизнь и причинять страшный дискомфорт», — предупредила Самбурская.

Также в доказательство того, что у нее нормальные ноги, актриса продефилировала на камеру. Поклонники поддержали ее и принялись расточать комплименты.

«У вас сногсшибательные ноги!»

«И зря комплексуете, шикарные ноги»

«Все у вас красиво. Не слушайте никого», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настасья Самбурская сменила цвет волос и прикинулась сестрой Яны Рудковской.