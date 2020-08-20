«Леша, дыши!» — Как спасали Алексея Навального на борту самолета Томск — Москва
По словам девушки, блогер внезапно почувствовал себя плохо примерно через 40 минут после вылета.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru
Пассажирка рейса Томск — Москва в беседе с 5-tv.ru рассказала об инциденте, произошедшем на борту самолета с Алексеем Навальным. Девушка отметила, что изначально увидела блогера еще в аэропорту в кафетерии, где пила кофе. По ее словам, мужчина сидел за столиком и наслаждался чаем.
Во время посадки пассажирка обратила внимание, что Алексей Навальный идет следом за ней и попросила его о совместном снимке. Знаменитость положительно отреагировал на просьбу попутчицы, после чего девушка заняла свое место.
«Мне показалось, что он себя нормально чувствует, абсолютно. У нас с ним фотография, по ней не скажешь, что ему как-то плохо. Мы сфотографировались, я прошла на свое место. Я сидела в хвосте, там, где все произошло. Мы взлетели, какое-то время полета прошло уже, может быть минут 40, он прошел в туалет. Я не видела, что он вышел, пыталась заснуть. Просыпаюсь от криков женщины-бортпроводника о (необходимости — Прим.ред.) врачебной помощи», — сказала пассажирка.
На призыв кабинного экипажа откликнулась женщина, которая пыталась привести Алексея Навального в чувство. Во время оказываемых блогеру мероприятий его спутники — девушка и парень кричали: «Леша, не закрывай глаза! Леша, дыши!».
Пассажирка рассказала, что в определенный момент Алексей Навальный начал кричать нечеловеческим голосом. Это сильно напугало некоторых пассажиров.
«Под конец он начал кричать „белугой“, не по-человечески. Это очень сильно всех напугало. Я расплакалась там, у меня началась паническая атака. Его шлепали по щекам. Пилот объявил об экстренной посадке в Омске», — сказала девушка.
После приземления на борт прибыла бригада медиков. После осмотра блогеру сразу поставили капельницу с физраствором и вскоре вынесли из самолета на носилках. К тому моменту, по словам свидетеля произошедшего, Алексей Навальный был уже без сознания.
Попутчица блогера подчеркнула, что во время дозаправки лайнера люди в салоне бурно обсуждали инцидент. Один из пассажиров предположил, что у Алексея Навального передозировка запрещенных препаратов.
«Когда это все произошло, мы уже стояли на дозаправке и шло обсуждение между людьми. Женщина, которая пыталась оказать ему медицинскую помощь, сказала — нормально с ним все будет. Сейчас его там почистят и его отпустит. Были выкрики пассажиров: „Наркоман! Так ему и надо!“, „Это передозировка!“», — рассказала попутчица блогера.
Девушка добавила, что многие стали заступаться за Алексея Навального и отвергать предположения о приеме наркотических препаратов.
В настоящее время блогер находится в тяжелом состоянии, медики говорят, что он стабилен. Его ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату ИВЛ. Окончательный диагноз не установлен. Проводится всестороннее исследование.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в намеренное отравление Навального в полиции не верят.
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