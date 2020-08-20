В намеренное отравление Навального в полиции не верят

Правоохранительные органы пока не рассматривают версию о намеренном отравлении блогера Алексея Навального, сообщили со ссылкой на личные источники в ТАСС.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, где врачи поставили ему предварительный диагноз. Острое отравление психодислептиками подразумевает, что это могло произойти и по другой причине.

«Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», — заявил собеседник ТАСС.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее заявила, что блогер был отравлен. Позже появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли.

Ранее 5-tv.ru писал, что анализы Навального показали вторичные признаки опьянения.