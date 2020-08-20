Видео: итальянский бариста поражает исполнением оперных арий
Мужчина уже обрел поклонников по всему миру, которые отмечают его высокий талант.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Florent Rols; 5-tv.ru
Две страсти итальянцев — крепкий кофе и оперные арии совместил бариста одного из кафе.
Прямо за стойкой, пробивая чеки за капуччино и тирамиссу, мужчина поет не хуже Карузо. Чем поднимает настроение посетителям и срывает аплодисменты.
Видео необычного концерта прямо на рабочем месте стало популярным в интернете. Итальянский бариста уже обрел поклонников по всему миру и надеется, что они захотят посетить его кафе и послушать живое выступление.
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