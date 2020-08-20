Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии после саммита ЕС

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Анастасия Шадская
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Совещание Евросоюза по Белоруссии в формате видеоконференции прошло 19 августа.

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии после саммита ЕС

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Накануне председатели Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента в формате видеоконференции провели экстренный саммит, посвященный ситуации в Белоруссии. А теперь глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с российским президентом Владимиром Путиным, пишет со ссылкой на его пресс-службу ТАСС.

Переговоры с президентом РФ прошли по телефону. Они сошлись на том, что нормализация ситуации с протестами в Белоруссии отвечает интересам и Европейского союза, и РФ. Глава Евросовета также поделился с Путиным итогами саммита ЕС.

Известно, что в рамках оного было решено не признавать законными итоги выборов в Белоруссии, а также требовать прекращения насилия в стране. В первую очередь речь идет об обвинениях в полицейском произволе и незаконных задержаниях демонстрантов.

Российская сторона также вставила свою ремарку по данному вопросу.

«Была акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о санкциях ЕС против тех, кто применял насилие во время митингов в Белоруссии.

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