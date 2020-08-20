Муцениеце переживает развод с «пятничным» настроением — фото

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Андрей Чапыгин
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Актриса делится жизнерадостностью с поклонниками в социальных сетях.

Фото, видео: Instagram @agataagata

Актриса Агата Муцениеце, которая недавно оформила развод с актером Павлом Прилучным, опубликовала воодушевляющий пост на своей странице в Instagram.

На снимке девушка стоит в бежевом боди и джинсовой куртке на фоне стогов сена. В подписи же актриса делится с поклонниками «выходным» настроением.

«Просто… хорошей пятницы любимые. Да, у меня в душе пятница», — пишет Муцениеце.

Instagram @agataagata, @dasha_zamorskaya

Поклонники оценили привлекательный образ кумира,

«Вам очень идет „соблазнительный“ образ. Почаще так одевайтесь»

«Какая ты классная!!! Восхищаюсь тобой!!!»

Часть же фанатов старательно поддерживает актрису из-за расставания с бывшим мужем.

«Когда развод на пользу»

«Вечно смотрю на Агату и понять не могу никак: почему расстался с ней? Все на ней и все при ней!»

«Я уже вижу, как Павел будет умолять принять его обратно, потому что вы настоящая», — комментируют подписчики.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расторгли брак в начале этого лета. Пара поженилась в 2011 году, у них двое детей, которые сейчас проживают с матерью. После расставания начала появляться информация о тайном романе бывшего супруга со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как четырехлетняя дочь актеров зачитала рэп.

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