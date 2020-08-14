Четырехлетняя дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мия зачитала рэп. Забавный ролик, снятый в детской, актриса выложила в разделе сторис на своей странице в Instagram. Достоверно разобрать, что говорит юная рэперша, трудно. Ясно лишь, что она дома и у нее есть цель.

Малышка также продемонстрировала и свои танцевальные возможности — вместе с мамой она повторила на камеру движения популярной некогда «Макарены».

Instagram @agataagata

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, после ставшей достоянием публики громкой ссоры с Прилучным Агата вместе с детьми была вынуждена переехать из загородного дома в столичную квартиру, которая не так просторна, как прошлое жилище, но все необходимое там есть, а из окон открывается роскошный вид на Москву. Супруги официально развелись в июне этого года. Особняк в Подмосковье достался актеру, а Муцениеце с Мией и Тимофеем осталась в городской квартире.