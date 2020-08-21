Горит ресторан «Паруса», который расположен на Петровской косе в Петербурге.

Информация о возгорании появилась в ночь на 21 августа. Ранг пожара был увеличен до 1БИС. Огнем охвачена площадь в 40 квадратных метров.

Есть ли в результате ЧП пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают 36 огнеборцев.

Подробности уточняются.