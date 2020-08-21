Караоке-ресторан горит в Санкт-Петербурге — видео
Ранг пожара в заведении повышен до 1 БИС.
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Фото, видео: ВКонтакте @id284181110; 5-tv.ru
Горит ресторан «Паруса», который расположен на Петровской косе в Петербурге.
Информация о возгорании появилась в ночь на 21 августа. Ранг пожара был увеличен до 1БИС. Огнем охвачена площадь в 40 квадратных метров.
Есть ли в результате ЧП пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают 36 огнеборцев.
Подробности уточняются.
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