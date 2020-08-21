Выставка одной картины: «Встреча друзей» живописца Самохвалова теперь в Русском музее

В Русском музее открылась выставка одной картины. Полотно «Встреча Друзей» известного советского живописца Александра Самохвалова долгое время считалось утраченным. В середине прошлого столетия картину в прямом смысле сослали в столовую провинциального пансионата. Сюжет не оценили критики — за реализм не в духе советского времени.

И только в наши дни «Встреча друзей» стала признанным шедевром, достойным отдельной экспозиции. Елена Норкунайте не смогла пропустить такое событие в мире искусства.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали известных картин, которые вы могли упустить.