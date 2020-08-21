Рост численности населения РФ на два миллиона за год зафиксировали в ООН

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Алина Потёмкина
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Данные организации приблизились к подсчетам Росстата.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay GyngazovDietmar Plewka, CHROMORANGE / Bilderbox, Li Muzi; РИА НОВОСТИ / Алексей Даничев , Константин Михальчевский

Рост численности населения России на два миллиона человек в 2020 году по сравнению с прошлым годом зафиксировали в ООН. Согласно данным организации, в 2019 году в России проживало 143,9 миллиона человек, тогда как Росстат насчитал 146,8 миллиона жителей. В текущем году, по данным ООН, население страны составляет 145,9 миллиона человек, что уже гораздо ближе к данным, собранным в РФ.

Резкий рост численности населения, зафиксированного ООН, можно объяснить тем, что в организации начали учитывать и жителей Крыма. Такое мнение РИА Новости высказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — отметила эксперт.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Провести основной этап подсчета числа жителей страны изначально планировали с 1 по 31 октября 2020 года, но сроки пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут появиться мобильные пункты для переписи населения. Кроме того, Росстат решил не спорить с россиянами и допустил неожиданные национальности в ходе подсчета численности жителей страны.

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