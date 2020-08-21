Тайна латвийской «Екатерины»: был ли ребенок у Вии Артмане от Евгения Матвеева?

В этом году исполняется 91 год со дня рождения великой латвийской актрисы Вии Артмане. Ее не стало в 2008 году — знаменитая артистка скончалась в возрасте 79 лет. Любимица публики, сыгравшая не раз особ королевских кровей, она закончила свою жизнь в нищете. Перед смертью артистка призналась сыну, что вышла замуж не по любви, а дочь родила не от мужа, а от коллеги по площадке Евгения Матвеева. Было ли это правдой, или великая женщина лукавила?

Детство и путь актрисы

Вия Артмане родилась в 1929 году крестьянской семье, но выросла и стала настоящей королевой — и на сцене, и в жизни. Она с детства держалась горделиво и отличалась отменными манерами. Возможно, что умению вести себя в обществе девушка научилась у богачей, где подрабатывала пастушкой, чтобы помочь матери после смерти отца. Она поступила в студию при Художественной академии, хотя изначально думала учиться на юриста. Здесь она преобразилась, избавившись от скованности и излишней застенчивости.

В студии девушка сменила имя Алида, данное ей при рождении, на более звучное — Вия. Она смогла раскрыть свой талант, который в ней рассмотрел главный режиссер. Кинематографист открыл ей новый мир, пригласив играть в постановках по пьесам Шекспира.

Кино

Но настоящий успех пришел к Вии не на сцене, а в кино. В 50-х она сыграла в лентах «Чужая в поселке» и «На пороге бури», и стала звездой Латвии. Но всесоюзная слава пришла к ней после роли паромщицы Сони в картине «Родная кровь». Именно тут ее партнером на площадке стал Евгений Матвеев.

Дальше артистка покоряла все новые и новые вершины. В 70-е она с блеском сыграла две роли, которые во многом определили ее дальнейшую судьбу: Джулии Ламберт в «Театре» по Сомерсету Моэму и Екатерину Великую в картине «Емельян Пугачев».

В 80-х артистка снималась уже реже, но роли ее были крупными: Евгения в «Катафалке», госпожа Осень в «Тайне Снежной королевы». Однако постепенно карьера пошла на спад. Она сыграет всего трижды за последующее десятилетие, и символично, что последней ее ролью станет вновь Екатерина II в киноленте «Золотой век».

Фото в роли Екатерины в картине «Золотой век»

Любовь в кино и наяву

Картина «Родная кровь» стала для Вии главной в жизни. Именно здесь она встретила свою любовь — Евгения Матвеева. Их чувства на экране перенеслись в жизнь, хотя они и вынуждены были это скрывать. Ведь и он был женат, и она замужем. От супруга Артура Димитреса у нее рос сын Каспар, но в 1965 году родилась дочь Кристиана, и мало кто верил, что она от мужа. Слишком уж большое сходство подмечали в ее чертах с Матвеевым. В том, что дочь не от мужа, Вия призналась после смерти Димитреса.

«У них с Матвеевым получилась не только работа, но и любовь. Грешно, но так случилось. Моей жене Лиге мать призналась в этом много лет назад. Рассказала, что у них с отцом был договор — он принимает дочь, и они больше никогда никому об этом не говорят», — рассказывал в интервью сайту KP.RU сын артистки Каспар.

Фото из картины «Родная кровь»

Мужа Вии не стало в 1986 году. Тогда она смогла признаться в том, что в ее браке не было любви. Как вспоминает сын звезды, его отец был для нее чем-то другим, не возлюбленным. Он был старше своей жены на 14 лет и периодически выпивал. Они были разными, но их объединяло искусство!

«Мама чувствовала, что папа будет полезен ей в карьере. Хоть и говорила потом, что он ее шантажировал: мол, не выйдешь замуж — выживу из театра. Как бы там ни было, без своего мужа Вия Артмане никогда не стала бы такой великой актрисой. После спектакля они могли, пригубив коньяк, до утра разбирать пьесы. Для мамы отец был Станиславским! Когда его не стало, она сильно сдала», — рассказал Каспар.

Уже после смерти мужа, на склоне лет она вновь встретила свою любовь — Евгения Матвеева. Он, по словам сына, предлагал ей перебраться в Москву, но она восприняла это как шутку.

Закат звезды

Старость преподнесла Вии Артмане неприятные дары: сначала у нее отобрали квартиру, вернув прежнему хозяину в ходе латвийской реституции, а после перестали давать ведущие роли в театре. Не привыкшая быть на втором плане, она не захотела довольствоваться малым и ушла из театра, где служила 55 лет. Потеря работы не только больно ударила по карману Вии, но и отразилась на ее здоровье. У нее возобновилась болезнь вен, появились на ногах трофические язвы. Было несколько инсультов, а скончалась она от сердечного приступа.

Сын вспоминает, что за пару лет до смерти Вия вдруг приняла православие. Ее крестили Елизаветой. Уже перед кончиной, в реанимации она обратилась к невестке и просила передать дочери, что ее отец был православным.

«Нам без слов было понятно, о ком речь. Впрочем, Кристиана же по-прежнему считает своим отцом Димитерса. И это объяснимо. Последние годы у мамы была слабость добавлять к событиям свои декорации, мизансцены. Мне ее правды о многом не надо. Предпочитаю жить и дорожить жемчужинами наших отношений, которые она мне дарила как мать, а не как актриса», — заключил Каспар.

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