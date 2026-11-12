В США отреагировали на смерть российского посла: что сказали

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 17 0

Дарчиев возглавлял посольство России с марта 2025 года.

Госдеп США выразил соболезнования из-за смерти Дарчиева

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

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Госдеп США выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ Дарчиева

Государственный департамент США выразил соболезнования родным и близким скончавшегося российского посла Александра Дарчиева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

«Представитель Госдепартамента США сообщил CNN, что им известно о смерти Дарчиева, и выразил соболезнования его семье и близким», — пишет издание.

Александр Дарчиев скоропостижно скончался 11 ноября в Москве в возрасте 66 лет. О его смерти сообщило Министерство иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве Дарчиева назвали выдающимся дипломатом, историком и одним из ведущих специалистов по Северной Америке. Коллеги отметили его профессионализм, принципиальность и умение решать сложные задачи даже в периоды напряженных отношений Москвы с Вашингтоном.

Дарчиев поступил на дипломатическую службу в 1992 году. В разные годы он работал в российском посольстве в США, возглавлял департаменты Северной Америки и Северной Атлантики МИД, а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде. В марте 2025 года дипломат возглавил российскую дипмиссию в Вашингтоне. Он также исполнял обязанности постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

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