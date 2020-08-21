«Нужно удерживать баланс»: Сябитова рассказала, как построить идеальный брак

Роза Сябитова, знаменитая сваха и телеведущая, рассказала о правильном построении брака с точки зрения женщины. Эксперт по взаимоотношениям опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram.

В публикации Сябитова задается вопросом, почему большинство женщин пытаются «дрессировать» или изменить своих мужчин. Далее в рассуждениях телеведущая пытается раскрыть эту тему.

Она уверена, что жены и мужья любят совершенно по-разному.

«Женщина желает, потому что хочет любить, а мужчина хочет любить, потому что желает эту женщину. Что доказывает противоречивость чувств», — уверена телеведущая.

Instagram @syabitova_roza

По ее словам, женщинам, для достижения идеального брака необходимо «удерживать баланс» между бытом, сексуальностью и чувством выгоды.

«Чтобы удержать баланс, женщине необходимо поддержать равновесие между сексуальным влечением и чувством выгоды от вашего союза у мужчины.

В народном творчестве это звучит так: настоящая женщина должна быть хозяйкой на кухне, скромницей в гостях и любовницей в постели», — отмечает Сябитова.

Подписчики телеведущей не прошли мимо такой жизненной публикации. В комментариях они рассказали свои истории и поделились мнениями.

«Это лучше спрашивать у мужчины. А так у нас обычная семья в которой стараемся уважать мнения друг друга и идти на уступки друг другу, но одно точно, что я могу жить только со своим мужем, потому что могу принять его таким, как есть со всеми достатками и недостатками, потому что меня это не бесит, а вот с другими бы я не ужилась»

«Пусть мужчины тоже трудятся над отношениями! Мы им ничего не должны!»

«Мало таких хитрых и терпеливых. Это очень сложно», — комментируют подписчики.

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