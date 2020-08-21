Как оформить грант для школьника в размере 125 тысяч рублей
Сервис по оформлению грантов для одаренных детей запустят на портале «Госуслуги».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert, 5-tv.ru
Талантливые российские школьники получат гранты по 125 тысяч рублей. На деньги могут рассчитывать победители и призеры олимпиад и интеллектуальных конкурсов, а также авторы патентов и исследовательских работ в области математики, информатики и цифровых технологий. Заявление нужно подать через портал «Госуслуги». Сделать это могут как родители, так и сам ученик, если ему уже исполнилось 14 лет. Срок подачи — с 1 сентября по 10 октября.
«К заявлению необходимо будет прикрепить скан копии справки об обучении и документов подтверждающих собственно сами высокие достижения. Деньги можно направить на любые цели. Отчитываться за этот гранд не придется совершенно», — поясняет директор Департамента цифрового государственного управления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Сергей Цветков.
Всего в этом году гранты получат 850 учащихся.
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