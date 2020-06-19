Роман Жуков подаст в суд на экс-супругу из-за обвинений в изнасиловании

Певец Роман Жуков сообщил, что собирается подавать в суд на бывшую жену Елену из-за лживых обвинений в изнасиловании. Ранее экс-супруга музыканта заявила, что в 2008 году бывший муж силой взял ее на десятой неделе беременности и это привело к потере ребенка.

В свою очередь, в интервью «Собеседнику» Жуков рассказал, что эти необоснованные обвинения в изнасиловании сильно сказываются на его карьере и поэтому он намерен судиться с Еленой.

«Вся эта история с насилием сейчас идет в суд. Это уже слишком и негативно сказывается на моей деловой репутации. Я молчу про истории о том, что я наркоман и алкоголик, которые активно продвигает Елена. Боже, она не понимает, что, пропагандируя мою якобы алко- и наркозависимость, отвращает от меня заказчиков концертов, на которых я зарабатываю те деньги, которые ей же потом и отсылаю», — сказал музыкант.

Кроме того, он заявил, что понятия не имеет, кто надоумил его экс-супругу выдумать историю с изнасилованием, назвав все произошедшее «обыкновенным хайпом».

«Не знаю, кто ей посоветовал придумать все это, но тема сильно попахивает обыкновенным хайпом для зарабатывания денег», — считает Жуков.

Роман Жуков и Елена прожили в браке тринадцать лет. У них родились семеро детей. В 2017 году пара рассталась, и с того времени между ними не прекращались конфликты. Елена не раз заявляла о постоянных изменах певца в браке, а также о том, что ее муж употреблял наркотики и алкоголь. Кроме того, она рассказывала, что в 2008 году бывший муж заставлял ее заниматься любовью насильно, «поставив лицом к иконам», когда женщина была на десятой неделе беременности. После этого у нее случился выкидыш. Жуков же рассказывал, что его бывшая жена злоупотребляла алкоголем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Костюшкин попросил журналистов оставить его в покое из-за истории с изнасилованием в детстве.