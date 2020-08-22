Как герой Прилучного Игорь Соколовский из «Мажора» сумел выжить?

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Валентин Черников
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Актер рассказал, как его персонажу из телесериала удалось побороть смерть.

Как герой Прилучного Игорь Соколовский из «Мажора» сумел выжить?

Фото: Кадры из сериала "Мажор"

Сериал «Мажор» вернется на голубые экраны и даже получит полнометражное продолжение. Эту информацию подтвердил исполнитель главной роли Павел Прилучный, передает Peopletalk.

Остросюжетный детективно-криминальный телесериал рассказывает о судьбе сына олигарха, молодого человека Игоря Соколовского. Отпрыск высокопоставленного родителя получил юридическое образование, но нигде не работал. Во время одного из загулов прожигатель жизни попал в неприятную историю. Отец лишил его всего и отправил на службу в отделение полиции. Поначалу непривыкший к труду и презираемый коллегами Игорь впал в отчаяние. Но в результате полюбил свое дело, стал мужчиной, встретил свою любовь, обрел настоящих друзей и разыскал убийцу матери.

О том, что история Соколовского не ограничится тремя сезонами, стало известно год назад. Тогда поклонники удивились такому заявлению. Ведь в последнем эпизоде Игорь и его подруга погибли.

«Я так понимаю, что пуля прошла навылет. Мы сняли полный метр, думаю, он скоро выйдет. И четвертый сезон, который будет продолжением фильма», — сообщил Прилучный.

Несмотря на то, что полнометражная картина станет продолжением третьего сезона, ознакомиться с ней смогут и зрители, не смотревшие сериал. По задумке авторов, фильм получится самодостаточным.

Ранее 5-tv.ru писал, почему героиня Муцениеце не появится с Прилучным в новом сезоне «В клетке».

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