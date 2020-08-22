Ученые подтвердили, что 1% свидетельств об НЛО может быть правдивым
Специалисты не всегда могут найти научное объяснение записям и фактам о неопознанных летающих объектах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / ce6; Twitter @ivan_mks63
Разумное объяснение у исследователей находится в 99% случаев обнаружения НЛО. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал глава научно-исследовательской группы «Крым-Космопоиск» Евгений Вдовиченко.
По его словам, за инопланетян обычно принимают спутники, самолеты, китайские фонарики или, например, шары со светодиодами. Тем не менее существует 1% сообщений, которые исследователи пока объяснить не могут. Вдовиченко признает, что эти свидетельства вполне могут подтверждать теории о существовании внеземной жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космонавт, находящийся на МКС, заметил в небе пять неопознанных летающих объектов. Они двигались параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.
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