Ученые подтвердили, что 1% свидетельств об НЛО может быть правдивым

Разумное объяснение у исследователей находится в 99% случаев обнаружения НЛО. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал глава научно-исследовательской группы «Крым-Космопоиск» Евгений Вдовиченко.

По его словам, за инопланетян обычно принимают спутники, самолеты, китайские фонарики или, например, шары со светодиодами. Тем не менее существует 1% сообщений, которые исследователи пока объяснить не могут. Вдовиченко признает, что эти свидетельства вполне могут подтверждать теории о существовании внеземной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космонавт, находящийся на МКС, заметил в небе пять неопознанных летающих объектов. Они двигались параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.