В ночном небе над Бишкеком засняли НЛО: «Поэтому соцсети легли?»

Очевидцы засняли в небе над Бишкеком неопознанные летающие объекты. Видео было опубликовано в соцсетях.

Снято загадочное явление было в ночь на 5 октября. Множество ярких огней пронеслись над столицей Киргизии и скрылись за горизонтом. Сначала предполагалось, что это запуск российского «киноэкипажа» с Байконура для съемок фильма «Вызов», однако он состоится сегодня в 11:55 по московскому времени.

Некоторые пользователи связали это событие со сбоями сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp, которые случились в тот же день.

«Трансформеры в Кыргызстане»;

«Поэтому соцсети легли?»;

«Это Facebook так падал»;

«Поэтому все отключилось, вся сеть»;

«Вторжение началось», — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП свидетельств «встреч» людей с инопланетянами.