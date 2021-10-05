В ночном небе над Бишкеком засняли НЛО: «Поэтому соцсети легли?»
Множество ярких огней пронеслись над столицей Киргизии.
Фото, видео: www.globallookpress / Werner Walter Archiv; T.me @koroche_chat
Очевидцы засняли в небе над Бишкеком неопознанные летающие объекты. Видео было опубликовано в соцсетях.
Снято загадочное явление было в ночь на 5 октября. Множество ярких огней пронеслись над столицей Киргизии и скрылись за горизонтом. Сначала предполагалось, что это запуск российского «киноэкипажа» с Байконура для съемок фильма «Вызов», однако он состоится сегодня в 11:55 по московскому времени.
Некоторые пользователи связали это событие со сбоями сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp, которые случились в тот же день.
«Трансформеры в Кыргызстане»;
«Поэтому соцсети легли?»;
«Это Facebook так падал»;
«Поэтому все отключилось, вся сеть»;
«Вторжение началось», — отметили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП свидетельств «встреч» людей с инопланетянами.
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