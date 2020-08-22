Хороший аккумулятор или 5G: чего лишится iPhone 12 ради привычной цены

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Анастасия Шадская
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«Яблочная» компания вынуждена снизить себестоимость смартфонов нового поколения.

Хороший аккумулятор или 5G: чего лишится iPhone 12 ради привычной цены

Фото: ТАСС / Zuma\TASS

Компания Apple, скорее всего, оснастит iPhone 12 модулем для подключения к высокоскоростным мобильным сетям пятого поколения (5G). Однако для этого ей придется пожертвовать другими элементами устройства, чтобы сохранить цену смартфона в привычных для фанатов бренда значениях. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, известного верными прогнозами.

На фоне мирового экономического кризиса из-за пандемии существует вероятность того, что продажи нового iPhone 12 будут не так хороши, как того бы хотелось «яблочной» компании. Между тем новый смартфон уже обходится им дорого.

Так, внедрение технологии 5G существенно повысит затраты на производство каждой модели: на 75-85 долларов при использовании модулей, работающих на частоте ниже 6ГГц, и на 125-135 долларов с модулями, работающими в диапазоне выше 6ГГц.

Чтобы удержать цены на iPhone нового поколения, Apple может сократить количество слоев в плате аккумулятора, а также разместить компоненты ячеек на меньшей площади. Пока нельзя точно сказать, как это скажется на времени автономной работы устройства, но, скорее всего, негативно. Кроме того, вероятно, что в комплект к iPhone 12 не будут класть наушники EarPods.

Ранее 5-tv.ru писал про совместный проект Apple и правительства США.

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