Под завалами пострадавшего от хлопка газа дома в Ярославле могут быть женщина и маленький ребенок. Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники в ТАСС.

На месте работает большое количество спасателей, пожарных и сотрудников других экстренных служб. Идет разбор завалов, к поиску людей подключены служебные собаки, более сотни человек личного состава. Также к дому подъехал кран.

Пока известно о четырех пострадавших — троим из них оказывают медицинскую помощь, одна женщина скончалась на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Ярославской области распорядился создать рабочую группу по ЧП в доме.