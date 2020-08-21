Взрыв газа в Ярославле: под завалами может находиться женщина с ребенком — видео

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Анастасия Шадская
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На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

Фото, видео: ВКонтакте @yar_live; МЧС РФ

Под завалами пострадавшего от хлопка газа дома в Ярославле могут быть женщина и маленький ребенок. Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники в ТАСС.

На месте работает большое количество спасателей, пожарных и сотрудников других экстренных служб. Идет разбор завалов, к поиску людей подключены служебные собаки, более сотни человек личного состава. Также к дому подъехал кран.

Пока известно о четырех пострадавших — троим из них оказывают медицинскую помощь, одна женщина скончалась на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Ярославской области распорядился создать рабочую группу по ЧП в доме.

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