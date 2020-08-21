Огненное видео: квартира полыхает в жилом доме в Петербурге
Пожар произошел вечером 21 августа в доме на Васильевском острове Северной столицы.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, @vasilyevskiyostrov, @id16501708, @ufo.sto60
В Санкт-Петербурге горит жилой дом рядом со станцией метро «Василеостровская».
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что возгорание серьезное — столб черного дыма заметен издалека, а людей эвакуируют из дома при помощи крана. Жильцы верхних этажей оказались заблокированы и не могли самостоятельно покинуть жилище. В МЧС Петербурга рассказали, что пожар начался на втором этаже задания на 7-й линии Васильевского острова.
«Уже весь дом. Из всех окон дым валит, — рассказал свидетель. — Людей снимали люлькой с противоположного пожару угла. У них уже из окон валило».
Пользователи сети немедленно отреагировали на случившееся.
«Кошмар!»;
«Зевак толпа, как всегда, неужели так интересно стоять и смотреть?»;
«Как страшно-то. Люди без жилья остались. Главное, чтобы все живы были».
Некоторые петербуржцы, в момент пожара находившиеся поблизости, поделились рассказами о настоящих героях на месте ЧП.
«Сотрудники метрополитена — красавцы! И дворник, — написал один низ них. — Прибежали первыми, забежали всех вытаскивать, кого-то вытащили уже без движения. То ли из той квартиры, то ли между этажей нашли, когда дыма уже была тьма, вначале еще без пожарных!»
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге сгорел дотла элитный ресторан «Паруса».
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