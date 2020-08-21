Россияне проявили огромный интерес к программе кешбэка за туры по России

Россияне проявили огромный интерес к программе кешбэка за путешествия по РФ. Соответствующее заявление сделала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. По ее словам, жители страны могут получить компенсационную выплату за купленные туры в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Глава Ростуризма отметила, что за всего за несколько часов после старта программы россияне приобрели путевки на более чем 150 миллионов рублей. Специализированный сайт мирпутешествий.рф за первый день работы проекта посетили порядка 200 тысяч жителей России. Зарина Догузова подчеркнула, что количество пользователей, заходящих на ресурс неуклонно растет.

«Программа стартовала. Сайт мирпутешествий.рф работает. Активность мы увидели в первые же минуты старта программы. За несколько часов с момента начала программы туров было куплено более чем на 150 миллионов рублей», — сказала Зарина Догузова.

В настоящий момент спросом среди россиян пользуются туры по городам Золотого кольца РФ, а также путешествия по центральной и южной части страны. Увеличивается интерес к поездкам на Дальний Восток.

Программа доступных путешествий по России продлится ровно неделю — с 21 по 28 августа включительно. При покупке тура стоимостью 25 тысяч рублей размер кешбэка составит пять тысяч рублей. При затратах на поездку от 50 тысяч рублей выплата будет равняться десяти тысячам рублей. Путешественники, заплатившие более 75 тысяч рублей, получат компенсацию 15 тысяч рублей.

«Действительно, уникальная программа в масштабах страны. Подобного у нас в стране никогда еще не делали. Уникальность этой программы еще и в том, что выгоду получает непосредственно турист», — сказала Зарина Догузова.

Руководитель Ростуризма добавила, что компенсационная выплата будет поступать россиянам автоматически на карту национальной платежной системы «Мир».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить кешбэк за путешествие по России.