Момент взрыва в доме в Ярославле попал на видео

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Нюра Незванова
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В настоящий момент известно об одном погибшем, еще четыре человека пострадали.

Фото, видео: 5-tv.ru

На видео попал момент взрыва в жилом доме в Ярославле. В результате ЧП погиб человек, еще четверо — пострадали.

В настоящий момент спасатели пытаются найти под завалами женщину с ребенком.

На место ЧП была отправлена группировка от Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра МЧС общей численностью в 67 человек. В их распоряжении есть восемь единиц техники. Кроме того, в скором времени туда для обследования здания прибудет диагностический комплекс «Струна», который применяют для определения последствий от землетрясений или взрывов.

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