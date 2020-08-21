Момент взрыва в доме в Ярославле попал на видео
В настоящий момент известно об одном погибшем, еще четыре человека пострадали.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На видео попал момент взрыва в жилом доме в Ярославле. В результате ЧП погиб человек, еще четверо — пострадали.
В настоящий момент спасатели пытаются найти под завалами женщину с ребенком.
На место ЧП была отправлена группировка от Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра МЧС общей численностью в 67 человек. В их распоряжении есть восемь единиц техники. Кроме того, в скором времени туда для обследования здания прибудет диагностический комплекс «Струна», который применяют для определения последствий от землетрясений или взрывов.
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