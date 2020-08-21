Момент взрыва в доме в Ярославле попал на видео

На видео попал момент взрыва в жилом доме в Ярославле. В результате ЧП погиб человек, еще четверо — пострадали.

В настоящий момент спасатели пытаются найти под завалами женщину с ребенком.

На место ЧП была отправлена группировка от Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра МЧС общей численностью в 67 человек. В их распоряжении есть восемь единиц техники. Кроме того, в скором времени туда для обследования здания прибудет диагностический комплекс «Струна», который применяют для определения последствий от землетрясений или взрывов.