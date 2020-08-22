Под завалами дома в Ярославле обнаружили тело ребенка

Тело ребенка обнаружили спасатели между вторым и третьим этажами под завалами дома на улице Батова в Ярославле, где вечером 21 августа прогремел взрыв бытового газа.

Таким образом количество жертв ЧП достигло трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы. Однако, по данным РИА Новости, на месте трагедии нашли тело еще одной женщины.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле произошел около 19.30 по московскому времени 21 августа. Перекрытия нескольких этажей жилого здания обрушились. На месте происшествия работают все оперативные службы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура Ярославской области организовала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при взрыве газа в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств.