Военно-транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в Перми по причине срабатывания датчика неисправности двигателя. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«21 августа в ходе выполнения планового полета военно-транспортного самолета Ан-26 авиационного объединения ЦВО сработал датчик неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

В результате вынужденной посадки пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южном Судане самолет рухнул на ферму и загорелся.