Военный самолет вынужденно сел в аэропорту Перми — Минобороны РФ

|
Марина Неруцких
103

По данным оборонного ведомства, у воздушного судна сработал датчик неисправности двигателя.

Военный самолет вынужденно сел в аэропорту Перми — Минобороны РФ

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Военно-транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в Перми по причине срабатывания датчика неисправности двигателя. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«21 августа в ходе выполнения планового полета военно-транспортного самолета Ан-26 авиационного объединения ЦВО сработал датчик неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

В результате вынужденной посадки пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южном Судане самолет рухнул на ферму и загорелся.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.10
0.33 87.73
0.30
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

13:18
С места взрыва в Ярославле изъяли вероятную «виновницу взрыва» — видео
12:59
«Идет беспредел»: Джигурда оценил отказ Ефремова от адвоката
12:46
Противница пластических операций Юлия Ковальчук с гордостью приняла себя «60-летней»
12:31
Военный самолет вынужденно сел в аэропорту Перми — Минобороны РФ
12:20
Лукашенко поручил использовать жесткие меры для защиты целостности Белоруссии
11:59
Долгий сон оказался опасен для пожилых людей

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых обладают сверхспособностями
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок