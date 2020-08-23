Эстрадный певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с продюсером Игорем Крутым. Публикация вызвала у многих подписчиков недоумение.

«Два краша», — подписал фотографию музыкант.

Instagram @nikolaibaskov

Что на самом деле имел в виду Басков непонятно. «Краш» (с английского crush) — человек, к которому испытывают чувства, предмет обожания.

Подписчики двояко восприняли публикацию. Кто-то отметил, что мужчины выглядят прекрасно, кто-то же наоборот негативно оценил странные намеки и не проникся попытками певца использовать молодежный сленг.

«Ну, здесь слишком горячо»

«Хорошо смотрятся»

«Сладкая парочка Игорь и Колечка», — комментирую подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции поклонников на неожиданную худобу музыканта.