«Как похудел!» — откровенное фото Баскова с отдыха произвело фурор в сети
Золотой голос России проводит время на курорте в итальянской Сардинии.
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Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov
Российский эстрадный певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram откровенную фотографию, сделанную во время отдыха на острове Сардиния в Италии. Несмотря на то, что на снимке видны только ноги звезды в просторных купальных шортах, поклонники заметили, что их кумир сбросил несколько килограммов.
«Я в раю», — лаконично описал отпуск Басков.
В комментариях подписчики стали наперебой указывать артисту на то, что он постройнел, причем, по мнению некоторых, это произошло достаточно быстро.
«А где пузо?»;
«Какой-то худенький и бледненький!»;
"Как похудел!"
«Нужно ножки подкачать», — написали они в комментариях.
Впрочем, не все сообщения под постом касались фигуры и внешности Баскова. Многим не понравилось, что в условиях пандемии артист выбрал заграничный курорт.
«А мы вас ждали в Туапсе», — иронично написал один из подписчиков.
Ранее 5-tv.ru писал, что в семье Николая Баскова случилось прибавление.
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