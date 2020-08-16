Российский эстрадный певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram откровенную фотографию, сделанную во время отдыха на острове Сардиния в Италии. Несмотря на то, что на снимке видны только ноги звезды в просторных купальных шортах, поклонники заметили, что их кумир сбросил несколько килограммов.

«Я в раю», — лаконично описал отпуск Басков.

Instagram @nikolaibaskov

В комментариях подписчики стали наперебой указывать артисту на то, что он постройнел, причем, по мнению некоторых, это произошло достаточно быстро.

«А где пузо?»;

«Какой-то худенький и бледненький!»;

"Как похудел!"

«Нужно ножки подкачать», — написали они в комментариях.

Впрочем, не все сообщения под постом касались фигуры и внешности Баскова. Многим не понравилось, что в условиях пандемии артист выбрал заграничный курорт.

«А мы вас ждали в Туапсе», — иронично написал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в семье Николая Баскова случилось прибавление.