Флешмобы, мото- и велопробеги: как отметили День флага регионы России?

Россия отметила День Государственного флага в торжественной обстановке. Во многих городах прошли праздничные мероприятия. Буквально в каждом уголке страны этот день постарались провести по-особенному.

Казань

В столице Татарстана горожане раскрасили стометровое полотнище отпечатками ладоней. Любой желающий мог подойти к белому полотну, разложенному в центе города на Бауманской улице, и поучаствовать в создании флага. Постепенно при помощи трафарета и баллончиков с краской ткань превратилась в бело-сине-красный символ государства. Во флешмобе с огромным удовольствием принимали участие как взрослые, так и дети.

Севастополь

В Севастополе представители клуба «Ночные волки» проехали торжественной колонной, украсив свои мотоциклы российскими флагами. Шествие завершилось около мобильного пункта переливания крови — там члены мотоклуба, проходящие по состоянию здоровья, стали донорами. Многие из них сдают кровь ежегодно.

Патриотично настроенные байкеры каждый год принимают участие в праздновании Дня флага. По мнению лидера мотоклуба Александра Залдостанова, этот праздник священен, поскольку за российских флаг воевали и погибали люди.

Нижний Новгород

Нижегородцы приняли участие в велопробеге, организованном Всероссийской общественной организацией «Волонтеры Победы». Участники акции, украсив своих железных коней российскими флагами, перемещались по городу, соблюдая все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. Колонна из приблизительно пятидесяти велобайкеров проехала от Собора Александра Невского до Парка Победы.

По окончании пробега жители и гости города вместе развернули стометровый флаг. К участникам флешмоба присоединились мотоциклисты, организовавшие утром свое шествие по улицам Нижнего Новгорода.

День Государственного флага отмечается в России 22 августа, начиная с 1994 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вершине горы Ай-Петри установили флаг России.