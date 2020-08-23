Бывшая прима Большого театра, балерина Анастасия Волочкова вновь делится с общественностью пикантными кадрами. В этот раз — из отдыха в Турции, куда она отправилась со своим женихом, личность которого скрывает.

Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram уже несколько серий снимков из разных мест отеля. На большей части из них она неизменно показывает свой фирменный шпагат. Так, акробатический элемент артистка выполнила у бассейна и в бунгало. Балерина пишет, что для нее важно на время забыть о заботах и проблемах.

«Какое счастье оказаться на берегу моря! Забыть о заботах, отвлечься от всего и наслаждаться гармонией. Когда абсолютно не тревожит, что о тебе говорят, думают, судачат и выдумывают», — делится своими мыслями знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Instagram @volochkova_art

В путешествие Волочкова отправилась со своим женихом. В ближайшее время пара планирует сыграть свадьбу, а перед торжеством решила отдохнуть. Однако балерина тщательно скрывает личность избранника, и это, кажется, останется загадкой вплоть до дня церемонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова презентовала купель, прикрывшись лишь веником.