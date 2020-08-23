Составляя прогноз на грядущую неделю, ведущий астролог Алена Никольская выделила несколько особенно важных аспектов, которые окажут сильное влияние на представителей всех знаков зодиака. Так, период с 24 по 30 августа обещает быть сколь тяжелым, столь и удачным одновременно.

Никакой агрессии

Эксперт по звездам отметила, что ближайшие дни идеально подходят для подведения итогов. При этом начало недели будет радовать не всех. Особое внимание стоит обратить на вопросы, напрямую связанные с органами власти. Велик риск вследствие чрезмерной агрессии и желания доказать свою правоту получить проблемы с законом.

«Неделя стартует не с самого легкого аспекта — это квадратура Марса и Сатурна. И та, и другая планета очень активны и непросты. Между ними — напряженный аспект. Сейчас закон превыше всего. Это нужно иметь в виду, иначе могут быть всякие разные неблагоприятные истории», — пояснила астролог.

Берегите деньги

Оппозиция Венеры с Юпитером и Плутоном также может подпортить настроение. С одной стороны, первые две планеты олицетворяют счастье и любовь, а с другой, находясь в неудачном расположении, как сейчас, влекут дисгармонию. Особо сильно это проявится в финансовой сфере.

«Лишний раз не надо показывать существующих богатств, потому что это может насторожить, и очень негативно отразиться на вашей карьере, судьбе, и других вещах. Поэтому будьте поскромнее», — предостерегла Алена Никольская.

По ее словам, в случае, если у кого-то возникнет сильное желание потратить деньги, стоит вспомнить о том, что возможны «финансовые ралли». Не исключено, что будут сильно меняться курсы валют, и в жизнь войдут другие неприятные истории, влекущие серьезные материальные потери.

Следите за словами

Пристальное внимание, по мнению Никольской, стоит обратить на мысли, действия, а также слова. Особенно тем, кто сегодня состоит в романтических отношениях. Оппозиция Венеры и Плутона сейчас особенно способствует развитию конфликтов. Не исключено, что многих охватит приступ ревности и создастся иллюзия, что партнер ведет двойную игру. Поддаваться на провокации в данном случае не нужно. Лучше — быть осмотрительнее, поскольку велик риск незаслуженно обидеть близкого человека.

При этом, есть аспекты, которые способны и помочь в любых начинаниях. Главный, гармоничный, между Меркурием и Ураном. На грядущей неделе он способствует реализации давно поставленных целей.

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