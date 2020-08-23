В МВД рассказали, кому грозит максимальное наказание за нелегальное ТО
27 июля в силу вступили поправки в статью Уголовного кодекса о «Незаконном предпринимательстве».
Фото: ТАСС / Christoph Schmidt
В России ужесточили наказание за проведение нелегального техосмотра. 27 июля вступили в силу соответствующие поправки в статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Злоумышленники, занимающиеся техосмотрами автомобилей без соответствующей лицензии, могут быть наказаны лишением свободы от шести месяцев до пяти лет.
«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере», — пояснили в МВД.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России придумали новый повод для конфискации авто.
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