Накажут всех: в России придумали новый повод для конфискации авто

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Виктория Андреева
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Теперь за вождение в нетрезвом виде ответят и владелец авто, и тот, кто был за рулем.

Фото, видео: Globallookpress / Aleksey Bychkov; 5-tv.ru

В России узаконили право конфисковать автомобиль у недобросовестных автовладельцев в пользу государства. Соответствующая статья появилась в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно тексту документа, размещенного на сайте правовой информации, данное наказание распространяется на нетрезвых водителей, пользовавшихся авто по доверенности. Отмечается, что изымать транспортное средство и судить нарушителя будут по двум разным статьям.

Так, водителя, пойманного за рулем в нетрезвом виде дважды за год, привлекут к ответственности по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в то же время к владельцу авто будет принято наказание в соответствии со статьей 34.34 КоАП РФ «Непринятие собственником ТС мер по исключению совершения иным лицом преступления с использованием ТС».

Таким образом, поплатится за «пьяную» езду не только водитель-нарушитель, но и владелец транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам разрешат использовать старые детали при ремонте автомобилей.

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