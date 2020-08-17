Накажут всех: в России придумали новый повод для конфискации авто
Теперь за вождение в нетрезвом виде ответят и владелец авто, и тот, кто был за рулем.
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Фото, видео: Globallookpress / Aleksey Bychkov; 5-tv.ru
В России узаконили право конфисковать автомобиль у недобросовестных автовладельцев в пользу государства. Соответствующая статья появилась в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Согласно тексту документа, размещенного на сайте правовой информации, данное наказание распространяется на нетрезвых водителей, пользовавшихся авто по доверенности. Отмечается, что изымать транспортное средство и судить нарушителя будут по двум разным статьям.
Так, водителя, пойманного за рулем в нетрезвом виде дважды за год, привлекут к ответственности по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в то же время к владельцу авто будет принято наказание в соответствии со статьей 34.34 КоАП РФ «Непринятие собственником ТС мер по исключению совершения иным лицом преступления с использованием ТС».
Таким образом, поплатится за «пьяную» езду не только водитель-нарушитель, но и владелец транспортного средства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам разрешат использовать старые детали при ремонте автомобилей.
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