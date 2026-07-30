Будет несладко: к чему приводит злоупотребление сахаром в детстве

Daily Mail: сладкое детство повышает риск развития деменции в будущем

Злоупотребление сахаром в раннем возрасте может стать триггером для развития деменции спустя десятилетия. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий выяснили, что даже рацион беременной женщины влияет на когнитивное здоровье будущего потомка: отказ от конфет и шоколада в период ожидания ребенка сокращает риск развития деменции у него на 20%.

По словам ведущего автора работы профессора Цзячжэнь Чжэна, минимизация сахара на самых ранних этапах жизни обеспечивает долгосрочную защиту мозга.

«Наши результаты подчеркивают потенциальную важность питания в раннем возрасте для снижения риска деменции спустя десятилетия», — подчеркнул эксперт.

В ходе масштабного эксперимента специалисты изучили медицинские данные почти 65 тысяч человек. Ученые сравнили показатели тех, кто родился в период дефицита сахара в Великобритании во время Второй мировой войны, и тех, кто появился на свет после отмены ограничений в 1953 году.

Выяснилось, что среди людей, не имевших доступа к сладостям до двухлетнего возраста, деменция развивалась на 23% реже. Более того, первые симптомы заболевания у этой группы проявлялись в среднем на два с половиной года позже.

Сканирование мозга подтвердило, что участники, потреблявшие мало сахара в детстве, имели больший объем серого вещества и меньше повреждений мозговых тканей, что напрямую связано с качеством памяти и мышления.

Механизм негативного влияния сладостей заключается в чувствительности мозга к колебаниям уровня глюкозы. У людей с хронически повышенным сахаром риск болезни Альцгеймера возрастает на 69%.

Избыток глюкозы со временем травмирует кровеносные сосуды, снабжающие мозг кислородом, и трансформирует белки в токсины, убивающие нейроны. Дополнительным фактором риска выступает материнское ожирение, которое провоцирует развитие диабета у детей.

Согласно действующим нормам здравоохранения, годовалым детям не рекомендуется давать более десяти граммов сахара в сутки, а младенцам до года добавлять подсластители в пищу запрещено категорически.

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