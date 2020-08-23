На мужчину, выбросившего российский флаг в урну, заведено уголовное дело

Поведение петербуржца в День Государственного флага РФ обернулся для него уголовным делом, сообщает Интерфакс.

По данным источника агентства, нерадивый горожанин выбросил государственный символ в урну неподалеку от дома 75 по Тамбовской улице в Санкт-Петербурге. Предположительно, 35-летний мужчина накануне утром снял национальный герб с ближайшего здания, а затем бросил в мусорный бак. Через несколько минут его задержали правоохранители и отвезли в отделение полиции.

Действия нарушителя попадают под статью 329 Уголовного кодекса «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации». За подобное деяние предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на один год.

Петербуржцу избрана мера пресечения, предполагающая подписку о невыезде при соблюдении надлежащего поведения.

Ране 5-tv.ru сообщил, как прошло празднование Дня флага в Санкт-Петербурге и Москве.