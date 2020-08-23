На мужчину, выбросившего российский флаг в урну, заведено уголовное дело

|
Софья Зуева
27

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в надругательстве над национальной символикой.

На мужчину, выбросившего российский флаг в урну, заведено уголовное дело

Фото: ТАСС / Слуцкий Максим

Поведение петербуржца в День Государственного флага РФ обернулся для него уголовным делом, сообщает Интерфакс.

По данным источника агентства, нерадивый горожанин выбросил государственный символ в урну неподалеку от дома 75 по Тамбовской улице в Санкт-Петербурге. Предположительно, 35-летний мужчина накануне утром снял национальный герб с ближайшего здания, а затем бросил в мусорный бак. Через несколько минут его задержали правоохранители и отвезли в отделение полиции.

Действия нарушителя попадают под статью 329 Уголовного кодекса «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации». За подобное деяние предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на один год.

Петербуржцу избрана мера пресечения, предполагающая подписку о невыезде при соблюдении надлежащего поведения.

Ране 5-tv.ru сообщил, как прошло празднование Дня флага в Санкт-Петербурге и Москве.

 

Читайте также

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:19
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
15:00
«Это нормально»: Экс-супруга Белоцерковского отреагировала на слухи о причастности к разводу с Аскери
14:49
На мужчину, выбросившего российский флаг в урну, заведено уголовное дело
14:34
«Все — бред!» — Пашаев пытался впутать в историю с ДТП близкого друга Ефремова
14:20
«Радистка Кэт»: Ирине Слуцкой посоветовали стать шпионкой
14:01
Три человека пострадали в ДТП с машиной полиции в Петербурге — видео

Сейчас читают

«Как будто рядом с тобой»: Штурм предложила сделать из праха Легкоступовой украшение
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок