Видео: как праздновали День государственного флага РФ в Москве и Санкт-Петербурге

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Светлана Александрова
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Праздник установлен 22 августа на основании указа президента РФ от 1994 года.

Фото, видео: www.globallookpress / Alexander Rekun; 5-tv.ru

В обеих столицах России, как и во всей стране, отмечают День Государственного флага. В Санкт-Петербурге в полдень на Сенатской площади начался флешмоб «Вперед, Россия!» и праздничный концерт. А в течение дня, любой пришедший на праздник мог принять участие в мастер-классах и конкурсах.

В Москве еще ночью бело-сине-красными цветами российского триколора засветилась Останкинская башня. А днем грандиозная акция прошла у стен Музея Победы — там сотрудники Росгвардии, юнармейцы, а также студенты и волонтеры развернули огромный флаг площадью около тысячи квадратных метров. Полотнище, которое постоянно хранится в музее Победы, впервые было развернуто в 2014 году на стадионе «Москвич» накануне празднования Дня России. Кроме того, мотоклуб «Ночные волки» приурочил ко Дню Государственного флага России свою акцию в поддержку донорства крови.

Всего же, по данным мэрии Москвы, в российской столице в честь праздника было организовано около 250 бесплатных концертов, лекций, выставок и мастер-классов в 17 городских парках и 149 библиотеках и культурных центрах. Все желающие смогут посетить мероприятия бесплатно.

Россия ежегодно отмечает День Государственного флага 22 августа. Праздник был учрежден указом президента РФ в 1994 году. Как пояснил главный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов, официального толкования значения цветов российского триколора нет.

«Достаточно взять федеральный конституционный закон, мы увидим, что там только описание флага, и ничего не говорится о том, что символизирует тот или иной цвет. В геральдике вообще самое главное — описание, из каких фигур, из каких полос, какого цвета состоит тот или иной геральдический знак. Все, что касается истолкования, это то, что может быть названо геральдической мифологией или геральдической поэзией», — рассказал Вилинбахов.

Он сравнил толкование цветов триколора с математической мифологией, когда разным цифрам придаются такие символические значения, как «счастливое» или «несчастливое» число, «число Бога» или «число дьявола».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские полицейские в честь праздника установили государственные флаги в самых красивых уголках страны: на фоне Крымском мосту, на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, на Кангаласском мысу в Якутии возле уникального деревянного ансамбля на острове Кижи и в других местах.

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