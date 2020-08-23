«Уральский пельмень» Мясников показал редкое фото с сыном

Вячеслав Мясников, участник творческого объединения «Уральские пельмени» показал, как выглядит его трехлетний сын Никита. Юморист выложил совместный снимок на своей странице в Instagram в честь дня рождения наследника.

На снимке Вячеслав и Никита гуляют по парку, и отец, и сын одеты в кожаные куртки и белые футболки. В подписи артист поздравляет наследника с праздником.

У самого маленького Мясникова день рождения! С днем рождения, малыш!» — пишет счастливый отец.

Instagram @miasnikov.s

Поклонникам пришла по душе совместная фотография, кумир не часто радует их семейными хрониками. В комментариях они искренне поздравили Никиту с днем рождения.

«Папа и сын — глаз не оторвать! Настоящие мужчины! Маленького Мясникульку с Днем Рождения! Пусть у тебя в жизни все будет, как в сказке»

«Какой клевый именинник!»

«Поздравляю! Пусть растет сальным, здоровым, талантливым, успешным, как папа»

«Самый вкусных конфет, интересных игрушек, счастливых родителей», — фанаты не поскупились на добрые слова.

Дети, как и жена юмориста Надежда, не так часто появляются в социальных сетях Мясникова. В последний раз общее семейное фото поклонники видели в декабре прошлого года, с тех пор большая часть снимков — с репетиций и концертов «Уральских пельменей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отреагировала на слухи о ее романе с коллегой Дмитрием Брекоткиным.