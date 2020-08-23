Рустам Солнцев показал свою девочку — фото

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Андрей Чапыгин
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Шоумен поделился совместным снимком в социальных сетях.

Фото, видео: Instagram @rustamsolncev_

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал на странице в Instagram свою собаку породы бультерьер. Недавно он рассказывал, что сейчас питомец борется с тяжелой болезнью.

«Моя девочка», — подписал снимок артист.

Instagram @rustamsolncev_

Как оказалось, собаку Солнцева зовут Ванда, ей уже 12 лет. Поклонники шоумена обрадовались снимку любимого бультерьера своего кумира: они желают Ванде здоровья и рассказывают о своих домашних животных.

«Одно лицо. Когда собачки долго живут с людьми, они очень часто становятся похожи на хозяев или наоборот»

«Здоровья, здоровья, здоровья, здоровья и добра Вандочке и Рустаму! Мы вас любим!»

«Здоровья Вандочке! Сегодня тоже с моим котиком ходили в клинику»

«Красотка девочка», — комментируют фанаты.

Не так давно Солнцев делился новостями о здоровье собаки. По его словам, сейчас Ванда проходит курс лечения: она постоянно падает в обмороки и шоумен боится себе признаться, что она уже доживает последние годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Солнцев сравнил прическу Бузовой с лапшой.

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