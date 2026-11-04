«Умер мой друг»: Газманов рассказал о тяжелой потере

Газманов рассказал о смерти собаки после 13 лет вместе

Народный артист России Олег Газманов признался, что тяжело переживал смерть любимой немецкой овчарки. Личной историей певец поделился перед концертом в честь 65-летия Кремлевского дворца с 5-tv.ru. Питомец прожил с артистом 13 лет, и после его ухода певец долго не мог смириться с потерей. Поддержать отца решила дочь: она подарила ему щенка.

«У меня умер мой друг. Собака моя 13 лет прожила. Как-то мне так плохо было», — рассказал Газманов.

Первую овчарку артиста звали Корби. По словам певца, это имя в переводе с шотландского означает «ворон». После смерти питомца дочь подарила отцу щенка немецкой овчарки абсолютно черного окраса. Нового любимца назвали Орби — имя придумали созвучным с кличкой прежнего пса.

Певец представил нового питомца с юмором, назвав его своим «внуком» — Орби Олеговичем Газмановым.

Отношения Олега Михайловича с дочерью Марианной очень теплые. Летом 2026 года девушка вышла замуж за своего избранника. Родители не смогли сдержать слез во время церемонии: молодожены самостоятельно написали друг для друга свадебные клятвы.

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