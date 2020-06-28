Фото: Солнцев сравнил прическу Бузовой с лапшой

|
Максим Чугункин
25

Поклонники оценили шутку шоумена.

Фото: Солнцев сравнил прическу Бузовой с лапшой

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Рустам Солнцев опубликовал на свой странице в Instagram забавный ролик, в котором сравнил прическу Ольги Бузовой с лапшой быстрого приготовления. Шутку поклонники оценили, отметив почти 100% схожесть.

Instagram @rustamsolncev_

«Про Бузову, конечно, прям один в один», — отметил поклонник.

Когда-то Бузову и Солнцева связывали близкие отношения, но когда карьера телеведущей резко пошла в гору, отношения испортились. Сегодня Ольга Бузова не упоминает Солнцева ни в одном интервью, ни в постах в Instagram; складывается впечатление, что она вычеркнула его из своей жизни.

А вот сам Солнцев регулярно высказывается о Бузовой, ее жизни и ухажерах. То он заявляет, что на самом деле певица носит парик, то предлагает ей завести ребенка. Для шоумена упоминание своей бывшей коллеги, которая добилась таких высот, способ оставаться на плаву.

Ранее Рустам Солнцев отреагировал на слова Бони об «алкашах и нищебродах».

Тема:
Ольга Бузова
27 июн
«Такие пупсики»: Ольга Бузова показала свои детские фото с сестрой
27 июн
Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов
27 июн
«Муж и жена»: Ольга Бузова подогревает слухи о своем замужестве
26 июн
Ольга Бузова перепутала Ван Гога с Ван Даммом во время посещения музея
25 июн
Forbes назвал 40 самых успешных знаменитостей России моложе 40 лет
25 июн
Магическая пятерка. Быть ли свадьбе Бузовой и Манукяна?
23 июн
«Любовь внутри меня»: Бузова поделилась нежным фото со свидания с Манукяном
22 июн
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
17 июн
Продакшн-компанию Ольги Бузовой обвиняют в плагиате клипа
16 июн
«Русское авось» — Dj Tivoli прокомментировал победу в суде по делу о плагиате мелодии для хита Бузовой

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля

Последние новости

2:47
Единственного в России полицейского-корги проводили на пенсию
2:33
«Как Диснейленд, это просто счастье»: Американская певица Стингрей об «Алых парусах»
2:22
«Нереальная!» — Рита Дакота показала образ для «девчачьих субботних пати»
2:09
«Этот выпускной запомнит весь мир!» — Сурганова об «Алых парусах — 2020»
1:54
Фото: Солнцев сравнил прическу Бузовой с лапшой
1:34
«Это гордость, счастье»: Ведущий «Алых парусов» Иван Ургант о грандиозном празднике

Сейчас читают

Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок