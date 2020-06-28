Фото: Солнцев сравнил прическу Бузовой с лапшой

Рустам Солнцев опубликовал на свой странице в Instagram забавный ролик, в котором сравнил прическу Ольги Бузовой с лапшой быстрого приготовления. Шутку поклонники оценили, отметив почти 100% схожесть.

Instagram @rustamsolncev_

«Про Бузову, конечно, прям один в один», — отметил поклонник.

Когда-то Бузову и Солнцева связывали близкие отношения, но когда карьера телеведущей резко пошла в гору, отношения испортились. Сегодня Ольга Бузова не упоминает Солнцева ни в одном интервью, ни в постах в Instagram; складывается впечатление, что она вычеркнула его из своей жизни.

А вот сам Солнцев регулярно высказывается о Бузовой, ее жизни и ухажерах. То он заявляет, что на самом деле певица носит парик, то предлагает ей завести ребенка. Для шоумена упоминание своей бывшей коллеги, которая добилась таких высот, способ оставаться на плаву.

Ранее Рустам Солнцев отреагировал на слова Бони об «алкашах и нищебродах».