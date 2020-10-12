«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале

Андрей Чапыгин
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Актриса показала архивный снимок на своей странице в Instagram и поделилась воспоминаниями.

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa, @yudin_photo

Известная российская актриса Екатерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram ностальгический пост, в котором вспомнила о кинофестивале «Короче», ежегодно проходившем в Калининграде. Звезда призналась, что скучает по подобным мероприятиям.

Свой пост светская львица сопроводила серией кадров, сделанных в разные годы проведения кинофестиваля. На одном из них знаменитость позирует в бесподобном длинном платье алого цвета, которое подчеркивает все изгибы ее тела.

«За семь прошлых лет три ярких августовских дня в Калининграде стали неотъемлемой частью киножизни! Да и не только киножизни, а вообще — жизни. И грустно, что в этот раз мы не посмотрим лучшие короткометражки страны в „Заре“ и не потопчем босыми ногами песок на пляже у Шлосса, не потанцуем от души и на гигантских буквах „КОРОЧЕ“, у которых каждый год новый дизайн, не посидим… Но есть возможность хотя бы посмотреть фильмы онлайн, и это точно будет в удовольствие», — отметила Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Фанаты были обескуражены красотой своего кумира и по традиции осыпали актрису множеством комплиментов. Яркий образ Екатерины все подписчики оценили по достоинству.

«Обалденная сессия!!! „Замучайте“ нас, Екатерина!»

«Катя, красотка, причем все образы разные. В красном просто вау»!

«Красотка на миллион!»

«Катя, мучай, мы не против», — написали фолловеры.

Екатерина Шпица — актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесло участие во франшизе «Елки», а также фильме «Крымский мост. Сделано и любовью» и сериале «Полярный».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелом детстве Шпицы в глубинке.

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